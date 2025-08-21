Военный рассказал о «почти неуязвимом» дроне России

Участник СВО, походный атаман Башкирии Рэдвал Неволин рассказал, что российский беспилотник «Квазимачта» «почти неуязвим» для украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Неволин, заместитель командира разведывательного батальона, заявил, что недавно начали поступать данные о работе с «Квазимачтой» в зоне СВО. По словам военного, этот беспилотник, вероятно, обладает уникальной особенностью.

«Предположу, что он использует оптоволоконную связь, что делает его почти неуязвимым для РЭБ», - заявил Неволин.

Он отметил, что беспилотник может оставаться в воздухе около 500 часов. По мнению военного, «Квазимачта» представляет собой «новый уровень в войне дронов».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска каждый день получают по несколько тысяч беспилотников различного назначения. Президент подчеркивал, что в стране необходимо и дальше наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотников.

Путин отмечал, что также должны улучшаться характеристики дронов. Не менее важным он назвал обучение операторов беспилотных комплексов по программам, созданным на основе опыта реальных боевых действий.