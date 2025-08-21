В Латвии пограничник подорвался на установленной для «сдерживания России» мине

В Латвии пограничник подорвался на мине, которую местные власти установили якобы для «сдерживания России».

© Global look

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Латвийский пограничник подорвался в Латвии на одной из мин, которые местные власти устанавливали для «сдерживания России», — говорится в публикации.

Военнослужащий доставлен в больницу с минно-взрывной раной.

В конце июня Латвия, Литва и Эстония совместно уведомили государства — члены ООН о принятом ими решении выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины.

Ранее в Daily Mail сообщили, что Литва планирует вырыть оборонительную полосу протяжённостью 48 км на границе с Россией и Белоруссией.