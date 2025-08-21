ВС России прорвали оборону ВСУ в Красноармейске

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Подразделения группировки "Центр" на юго-востоке Красноармейска в районе населенного пункта Чунышино прорвали оборону противника», — подтвердил Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, на данном участке фронта ВСУ фактически попали в оперативное окружение. Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России перерезали украинским военнослужащим все пути. Основная дорога, ведущая из Красноармейска, также находится под огневым контролем армии РФ.