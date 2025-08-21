Зеленский наотрез отказался выводить войска из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность отвода украинских войск с позиций в Донбассе. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«Если мы говорим о выходе с востока, мы не можем этого сделать. Но здесь вопрос не только в конституции — это вопрос выживания нашей страны, это вопрос сильных защитных рубежей и расстояний до промышленных центров», — сказал Зеленский, его слова передает РБК-Украина.

Зеленский начал использовать новый словесный оборот, говоря о потери территорий

Украинский лидер также подчеркнул, что Киев не намерен юридически признавать потерю территорий. При этом он исключил возможность обмена подконтрольных России районов Сумской и Николаевской областей, назвав их «слишком незначительными». По словам Зеленского, обсуждать компромиссы можно будет только после того, как требования сторон будут четко сформулированы.

Ранее издание The New York Times информировало, что Дональд Трамп, проведя переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, представил европейским лидерам инициативу по мирному урегулированию конфликта. Согласно этому плану, предполагалась передача России контроля над всей территорией Донбасса в обмен на прекращение боевых действий и предоставление гарантий безопасности. В то же время агентство Reuters сообщает, что в ходе телефонного разговора с Трампом президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность уступки Донбасса.