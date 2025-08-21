Российские войска уничтожили полигон колумбийских наемников в Сумской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, ликвидировать удалось около 50 бойцов.

Наемников перебросили к границе из Харьковской области, пытаясь сдержать наступление российской армии — они должны были помочь мобилизованным в сооружении оборонительных укреплений. Вооруженные силы (ВС) РФ нашли полигон у Алексеевки по наводке местных жителей — они жаловались на иностранцев-мародеров, которые забирались в заброшенные дома.

Всего на окраине села базировались около 100 наемников. ВС РФ нанесли удар по месту дислокации бомбой ФАБ-1000 — около 50 человек были ликвидированы, еще по меньшей мере 30 пострадали. Кроме того, на полигоне находился пункт управления БПЛА «Дартс», которыми постоянно атаковали Курскую область — он тоже был разбит.