В Минобороны России сообщили об успешных операциях на харьковском направлении и под Красноармейском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро четверга, 21 августа.

Операция под Харьковом

Российские гаубицы Д-30 группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что поражены были замаскированные опорные пункты с живой силой ВСУ. Беспилотная авиация подтвердила, что все цели были уничтожены.

Удар Су-34

Сверхзвуковой российский истребитель Су-34 нанес удар по скоплению личного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная». Удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение об уничтожении цели, экипаж благополучно вернулся на свой аэродром.

Удар «Града» под Красноармейском

Военные Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли артиллерийский удар по ВСУ под Красноармейским, рассказали в Минобороны России. Разведчики установили расположение личного состава ВСУ в одном из лесов, после чего реактивная система залпового огня «Град» нанесла удары по целям.

Операторы беспилотников также провели точечную зачистку территории, уничтожая FPV-дронами одиночные цели и укрытия ВСУ. Все это позволило российским силам продвинуться вглубь обороны ВСУ.

Удар по украинскому военному аэродрому

Военный корреспондент Кирилл Федоров сообщил, что в ночь на 21 августа по украинской авиабазе Мукачево в Закарпатской области был нанесен ракетный удар, пишут «Аргументы и факты». По данным Федорова, цели на военном аэродроме были поражены «Калибрами». В результате на авиабазе начался пожар.

Ситуация в Сумской области

Российские дроны-перехватчики подорвали снабжение ВСУ на сумском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, снабжение подразделений ВСУ на передовых позициях «практически полностью парализовано».

Польские наемники Украины в ДНР

Источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что у села Владимировка, расположенного севернее Красноармейска в ДНР, были замечены польские наемники ВСУ. По словам собеседников агентства, наемников там было много и польская речь звучала часто. В основном речь идет о штурмовиках для закреплений на местности, заключил источник.