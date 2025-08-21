Стало известно о тайной ракетной базе Северной Кореи вблизи Китая

Северная Корея построила вблизи границы с Китаем тайную ракетную базу, на которой хранится самое современное стратегическое оружие страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным американского Центра стратегических и международных исследований, на базе в Синпунге провинции Пхенан-Пукто, расположенной в 27 километрах от границы с Китаем, вероятно, размещается подразделение численностью до бригады, оснащенное шестью-девятью межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие, и их мобильными пусковыми установками.

«Эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов», — сообщили в аналитическом центре.

Предполагается, что строительство базы началось около 2004 года, а к 2014 году большая часть объектов была введена в эксплуатацию.

19 августа лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что необходимо произвести «эпохальные и быстрые изменения» в существующую военную теорию, чтобы расширить ядерный потенциал страны.