ВС РФ ликвидировали сына Чикатило в Харьковской области

В ходе боевых действий в Харьковской области ВС РФ ликвидировали Юрия Чикатило — сына известного советского серийного убийцы Андрея Чикатило. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Сын самого страшного маньяка СССР Юрий Чикатило погиб, воюя за ВСУ <...> ВС РФ ликвидировали его во время боя в Харьковской области», — говорится в сообщении.

По данным Shot, Чикатило-младший вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале специальной военной операции. Восемь месяцев назад его признали пропавшим без вести. Как утверждают источники, в составе артиллерийского подразделения ВСУ он попал под интенсивный артиллерийский обстрел российской армии примерно в 20 километрах от Харькова. Украинские власти включили его в списки пропавших без вести, однако только сейчас официально подтвердили гибель и объявили о намерении наградить его орденом «За мужество» II степени посмертно.

Юрий Чикатило решил вступить в ВСУ, чтобы избежать уголовного преследования. В Украине его разыскивали судебные приставы и МВД за значительные долги по алиментам, кредитам и штрафам за нарушение правил дорожного движения. Его отец, Андрей Чикатило, был признан виновным в 53 убийствах и казнен 14 февраля 1994 года.