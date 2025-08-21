В Сумской области дроны ВС РФ парализовали снабжение ВСУ

Российские дроны-перехватчики в Сумской области практически полностью парализовали снабжение подразделений ВСУ на передовых позициях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении российские дроны-перехватчики практически полностью парализовали снабжение подразделений ВСУ на передовых позициях. Боевики жалуются, что остались без воды, еды и медикаментов. Раненых вывезти возможности нет, наземные маршруты взяты под контроль дронами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также под огневым контролем воздушные маршруты снабжения дронами.