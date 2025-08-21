Лидер союзного РФ государства наградил военных, освобождавших Курскую область

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с ведущими командирами подразделений зарубежных операционных войск Корейской народной армии, которые принимали участие в боевых действиях на территории Курской области РФ и вернулись в страну для участия в церемонии вручения государственных наград. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

© РИА Новости

Согласно информации агентства, двадцатого августа в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Ким Чен Ын принял от военных командиров отчёт о ходе выполнения задач подразделениями вооружённых сил КНДР в зарубежной операционной зоне.

Он дал высокую оценку их усилиям, которые привели к победе подразделений, участвовавших в операции по освобождению территории Курской области Российской Федерации, отмечается в публикации ЦТАК.

Как уточняет агентство, командиры подразделений вернулись в страну для участия в церемонии награждения. Первая торжественная церемония вручения государственных наград генералам, офицерам и солдатам, совершившим неувядаемые подвиги в ходе зарубежной военной операции, состоится в штаб-квартире ЦК партии.