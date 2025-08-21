Наёмники из Польши были обнаружены российскими военными вблизи населённого пункта Владимировка в Донецкой Народной Республике.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.

«Наёмников много, польскую речь слышали и много… В основном это штурмовики», — заявил источник.

Ранее стало известно, что латиноамериканские наёмники, воюющие на стороне ВСУ, организовали поставки наркотиков в Херсонскую и Запорожскую области под видом окопных свечей.