В России будут отдельно защищать больницы от беспилотников

Российские поликлиники и больницы оборудуют для защиты от дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство РФ. Согласно тексту документа, на объектах, где в случае теракта могут пострадать более 1 тыс. чел., а сумма ущерба может превысить 100 млн руб., установят специальные технические средства для выявления дронов.

© Газета.Ru

Кроме того, на критических элементах и потенциально опасных участках разместят инженерно-технические средства противодействия БПЛА. Как отмечается, для сотрудников разработают алгоритм действий на случай теракта с использованием беспилотников и отработают его на тренировках. В правительстве отметили, что объекты, где число пострадавших может составить от 50 до 500 чел., а потенциальный ущерб - 30-50 млн руб., оснастят системой видеонаблюдения.

Записи с камер будут храниться по меньшей мере месяц. В мае специалисты Центра беспилотных авиационных систем российского ИТ-вуза Университет Иннополис оптимизировали сборку беспилотных летательных аппаратов InnoVtol-3s, предназначенных для геодезии и мониторинга промышленных объектов при помощи дополненной реальности.

Цифровые помощники на базе этой технологии позволили ускорить сборку дронов на 50% и сократить количество брака на 80%.