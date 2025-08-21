Депутат Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ на Чёрном море

Первый замглавы парламента Крыма Сергей Цеков считает спланированной провокацией попытку диверсии ВСУ в акватории Чёрного моря.

Об этом пишет РИА Новости.

«Это спланированная провокация, чтобы показать, в определенной степени, что у них есть какие-то силы», — заявил Цеков.

Он считает, что такие диверсии нацелены на то, чтобы навязать на переговорах более выгодные условия.

ВСУ в ночь на 20 августа предприняли попытку диверсионной операции в акватории Чёрного моря в направлении от Одессы в сторону Тарханкута.