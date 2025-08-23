В КНДР впервые показали кадры своих военных в боях в Курской области

Центральное телевидение Корейской Народно-Демократической Республики впервые показало репортаж о военнослужащих страны, дислоцированных в Курской области Российской Федерации. Материал продолжительностью примерно двадцать минут был посвящен памяти ста одного солдата, погибшего, по официальным данным, в боях на приграничных территориях Курской области. Это первое официальное упоминание северокорейскими властями конкретных цифр потерь.

В видеосюжете демонстрируются кадры, на которых военные из КНДР участвуют в боевых действиях: уничтожают украинскую бронетехнику, нейтрализуют беспилотные летательные аппараты и штурмуют укрепленные позиции Вооруженных Сил Украины. Изначально данное видео было представлено на специальном концерте в Пхеньяне, организованном для военнослужащих, вернувшихся с фронта. На мероприятии присутствовало высшее руководство страны.

В КНДР впервые показали телерепортаж о северокорейских бойцах в Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на церемонии, назвал солдат героями, принесшими славу своей нации.

Ранее Ким Чен Ын приветствовал вернувшихся с СВО из России корейских военных.