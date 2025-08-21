На Херсонском направлении замечены подразделения ССО и ГУР ВСУ

Российская сторона заметила боевиков из украинских подразделений Сил специальных операций и ГУР на Херсонском и Запорожском направлениях в зоне проведения СВО.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.

Представители силовых структур отметили, что упоминания об участии боевиков из запрещённых в России террористических батальонов не подтверждаются.

Ранее в Брянской области разгромили украинскую ДРГ. Трое её членов были уничтожены, ещё трое — задержаны.

В состав ликвидированной ДРГ входили кадровые сотрудники Сил спецопераций Украины, курируемые ГУР. Их обучали сотрудники западных спецслужб.