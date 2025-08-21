Военные США уничтожили возможного будущего главаря ИГ в Сирии

Военные армии США ликвидировали на севере Сирии высокопоставленного члена группировки "Исламское государство" (ИГ), который планировал стать следующим лидером террористической группировки в стране. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, операция оказалась "успешной". Он отметил, что уничтоженный боевик имел все шансы возглавить ИГ в Сирии и представлял бы угрозу для сил США и новых сирийских властей. Военные также нейтрализовали другого ключевого функционера ИГ. Чиновник отметил, что оба злоумышленника планировали устроить террористические акты в Сирии и Ираке.

© Газета.Ru

Операция прошла без потерь, никто из американских военных или мирных жителей не пострадал, добавил источник. 20 июля сообщалось, что один из лидеров "Исламского государства" и один из его помощников были ликвидированы на границе Ирака и Сирии ударом неизвестного беспилотника. Дрон атаковал автомобиль боевиков при въезде на сирийскую границу.

По словам источника, целью был лидер движения, разыскиваемый иракскими судебными органами за совершение преступлений. Он добавил, что ликвидация одного из главарей говорит о разногласиях между террористическими группировками в Сирии.