СМИ: Европа хочет размещения истребителей США в Румынии как гарантии Киеву

Европейские государства хотят, чтобы американские власти в рамках гарантий безопасности для Украины отдали приказ о размещении авиации США на территории Румынии.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом сообщает The Times.

«Высокопоставленные европейские военачальники обсуждают размещение американских F-35 в Румынии», — указано в публикации.

Кроме того, представители Европы хотели бы добиться предоставления Украине доступа к спутникам GPS, а также поставок ВСУ зенитных ракет Patriot и NASAMS.

Ранее издание Politico сообщало, что лидеры стран ЕС хотят публично поддержать инициативы главы Соединённых Штатов Дональда Трампа по урегулированию на Украине, чтобы возложить любые неудачи в переговорном процессе на Россию.