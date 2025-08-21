В Запорожье на юго-востоке Украины прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Запорожской области действует воздушная тревога.

© Газета.Ru

Прошлой ночью в городе Ахтырке Сумской области Украины после полуночи прогремели около 20 взрывов. Как писала "Страна.ua", город подвергся налету беспилотников. При этом пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Местные власти утверждали, что в Ахтырке были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.