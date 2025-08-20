Израиль начал наступление на Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое наступление на Газу. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин, ЦАХАЛ уже контролирует окраины Газы. Он также добавил, что израильская армия работает над выделением места для эвакуации мирных жителей города.

Помимо этого Дефрин заявил, что в ближайшие дни в Израиле будет разослано около 60 000 писем о призыве на военную службу — еще 20 000 будут разосланы до конца месяца.

Ранее в Израиле утвердили план захвата города Газа.