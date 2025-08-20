Новейший российский фрегат встревожил стратегов США

Новейший фрегат «Адмирал Амелько», который, как ожидается, пополнит Тихоокеанский флот России к 2027—2028 годам, «не даёт уснуть» американским стратегам, пишет военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для The National Interest.

Фрегаты проекта «Адмирал Горшков», к которому относится новый корабль, способны выполнять задачи различных типов, в частности, бороться с подводными лодками, наносить удары по целям, находящимся на значительном удалении, отметил автор статьи.

По его мнению, «Адмирал Амелько», пятый в серии, является следующим логичным шагом в программе модернизации надводного флота России.

Названный в честь адмирала Николая Амелько, выдающегося советского флотоводца, этот фрегат олицетворяет стремление России к развитию собственных военно-морских технологий в условиях геополитических изменений, подчеркнул обозреватель.

Модернизированный фрегат был спущен на воду 14 августа на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, в состав Тихоокеанского флота войдет предположительно в 2027 году, уточнил Вайхерт.

Отличительной чертой «Адмирала Амелько» является его усиленное вооружение. Он оснащен 24 ячейками ПУ УКСК для крылатых ракет «Калибр», сверхзвуковых ракет «Оникс», гиперзвуковых ракет «Циркон» и противолодочных ракет «Ответ».

32 ячейки ПУ ЗРК «Полиент-Редут» вмещают зенитные ракеты, например, серии 9М96, для противовоздушной обороны.

Защита на ближней дистанции обеспечивается 130-мм корабельной артиллерийской установкой А-192М, двумя комплексами ближнего боя «Палаш» с 30-мм вращающимися пушками и торпедными аппаратами «Пакет-НК».

По сути, «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для проецирования силы в спорных водах, пояснил аналитик.

После прибытия на базу «Адмирал Амелько» усилит военно-морское присутствие РФ в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне сохраняющейся напряжённости с НАТО и региональными державами, разъяснил автор статьи.