ВСУ ударили по школе в Запорожской области, есть пострадавшие

RT на русском

ВСУ ударили по школе в Запорожской области, есть пострадавшие, заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ВСУ нанесли удар по школе в Запорожской области
© РИА Новости
«Противник на протяжении всего дня осуществлял массированный артиллерийский обстрел, удар РСЗО и атаку дронами по Каменке-Днепровской. Под удар попала в том числе школа», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, противник целился в жилой сектор и гражданскую инфраструктуру.

В результате удара одна из мирных жительниц получила ампутационное ранение руки, а ученик пятого класса получил осколочные ранения.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль сотрудников ВГА Харьковской области.