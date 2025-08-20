ВСУ нанесли удар по школе в Запорожской области

ВСУ ударили по школе в Запорожской области, есть пострадавшие, заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Противник на протяжении всего дня осуществлял массированный артиллерийский обстрел, удар РСЗО и атаку дронами по Каменке-Днепровской. Под удар попала в том числе школа», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, противник целился в жилой сектор и гражданскую инфраструктуру.

В результате удара одна из мирных жительниц получила ампутационное ранение руки, а ученик пятого класса получил осколочные ранения.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль сотрудников ВГА Харьковской области.