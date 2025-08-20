Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

© Global look

По словам собеседника агентства, военнослужащие дислоцировались в черте города Владимировка, севернее Красноармейска. Они используют все виды вооружения.

Ранее военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк заявил, что оборона ВСУ под Красноармейском просела из-за листвы и дефицита дронов. Он подчеркнул, что российские войска продвигались под кронами деревьев.