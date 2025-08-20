Литва обнародовала планы по защите от России
Власти Литвы обнародовали планы по защите от России. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что планы Литвы являются частью общей инициативы по укреплению обороны стран Балтии — Эстонии, Латвии и Польши. В планах Вильнюса возвести на границе с Россией и Белоруссией новые линии обороны, которые будут включать в себя мосты, минные поля и прочие оборонительные сооружения.
«Эстония, Латвия и Литва, наряду с Польшей , укрепляют свои границы, возводя заграждения и редуты к существующим заборам. Все четыре страны также стремятся получить финансирование от Евросоюза для реализации этих проектов», — сообщает издание.
Возведение новой линии обороны ведется с начала 2024 года. Ее протяженность оценивается в более чем полторы тысячи км. При этом, первоначальные планы Литвы по обороне были значительно пересмотрены — новый план включает трехслойную защиту с противотанковым рвом и несколькими ярусами опорных пунктов для обороны пехоты.
Ранее в Литве озвучили план по созданию «стены дронов» шириной 15 км.