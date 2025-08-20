Путин: у России сформирован надежный ядерный щит

Россия обладает надежным ядерным щитом, подчеркнул президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли России с ее 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный ядерный щит Родины", - говорится в телеграмме главы государства.