Немецкие политики выступили против отправки военных ФРГ на Украину

Представители практически всех политических партий Германии выступают против отправки военнослужащих Бундесвера на Украину. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

Так, высказались против присутствия военных ФРГ на Украине два политика ХДС из восточных федеральных земель ФРГ, представители «Альтернативы для Германии», BSW, Левой партии.

Раскритиковал эту инициативу и первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе. Он подчеркнул, что решение встретит значительное сопротивление внутри страны.

Ранее новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте сообщил, что отправка военных ФРГ на Украину стала бы «серьезным вызовом» для Бундесвера.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, в свою очередь, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.