Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату Газы

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату сектора Газа для ускорения разгрома ХАМАС.

«Нетаньяху приказал сократить сроки захвата последних опорных пунктов террора и центров принятия решений ХАМАС», — говорится в сообщении канцелярии.

Ранее ЦАХАЛ призвал 60 тысяч резервистов в рамках подготовки к операции в Газе.

Также газета The Times of Israel сообщила, что глава МО Израиля Исраэль Кац одобрил план операции по захвату анклава.