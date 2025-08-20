В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

В небе над украинским городом Сумы заметили «нагло» летящий новый дрон Вооруженных сил (ВС) России.

Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

«Новый российский дрон с неизвестными характеристиками достаточно нагло летал над Сумами», — написал он.

Какие-либо технические особенности нового беспилотника ВС РФ военэксперт и другие каналы не привели.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытаются совершать контратаки в Сумской области. Уточняется, что командование украинской армии теряет множество военнослужащих в контратаках ради «сохранения картинки» и обоснования трат на продолжение конфликта для союзников Киева в Европе.