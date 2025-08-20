Власти Германии назвали огромным вызовом для бундесвера дислокацию военных на Украине

В бундестаге назвали «вызовом» для армии присутствие немецких военных на Украине
Присутствие немецких военных на Украине стало бы «огромным вызовом» для бундесвера, заявил радиостанции Deutschlandfunk уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте.
«Бригада численностью около 5 тыс. военнослужащих (для участия в гарантиях безопасности для Украины. — RT) стала бы огромным вызовом для бундесвера», — цитирует его РИА Новости.
Он также отметил, что новые операции без увеличения численности армии Германии привели бы к перегрузке вооружённых сил страны.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину роту солдат в рамках «коалиции желающих».