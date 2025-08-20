Министры обороны НАТО не объявили решений по Украине
Начальники генштабов (НГШ) НАТО подтвердили «поддержку Украины», но не объявили никаких конкретных решений по гарантиям безопасности для Киева. Об этом на своей странице в соцсети X написал глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне по итогам конференции блока.
«Отличная прямая дискуссия между НГШ НАТО. По Украине мы подтвердили свою поддержку», — заявил он.
По словам Драгоне, приоритетом должно быть установление прочного и справедливого мира на Украине. Он добавил, что главы Минобороны НАТО мысленно находятся вместе с «украинскими братьями и сестрами по оружию».
До этого в российских силовых структурах сообщили, что численность контингента Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет определена НАТО и Евросоюзом. Источник отметил, что в ЕС хотят сделать из Украины оборонительную фигуру и уже сейчас указывают Киеву, какие действия необходимо предпринять.
19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти США не исключают поддержки с воздуха в качестве гарантий безопасности для Украины.