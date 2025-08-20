Начальники генштабов (НГШ) НАТО подтвердили «поддержку Украины», но не объявили никаких конкретных решений по гарантиям безопасности для Киева. Об этом на своей странице в соцсети X написал глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне по итогам конференции блока.

«Отличная прямая дискуссия между НГШ НАТО. По Украине мы подтвердили свою поддержку», — заявил он.

По словам Драгоне, приоритетом должно быть установление прочного и справедливого мира на Украине. Он добавил, что главы Минобороны НАТО мысленно находятся вместе с «украинскими братьями и сестрами по оружию».

До этого в российских силовых структурах сообщили, что численность контингента Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет определена НАТО и Евросоюзом. Источник отметил, что в ЕС хотят сделать из Украины оборонительную фигуру и уже сейчас указывают Киеву, какие действия необходимо предпринять.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти США не исключают поддержки с воздуха в качестве гарантий безопасности для Украины.