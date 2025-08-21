Исконно русские Донбасс и Новороссия не могут рассматриваться как возможная территориальная уступка с украинской стороны.

Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это освобождённая территория, и она изначально была российской территорией», — подчеркнул глава региона.

В новом выпуске программы RT «Эффект Санчеса» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ситуации в регионе. Он подчеркнул, что его жители хотят мира, безопасности и возможности свободно говорить на родном языке. Губернатор напомнил историю региона, где русская культура имела значительное влияние, в отличие от подмены фактов, навязываемой украинскими властями. Сальдо выразил надежду на разрешение противоречий и восстановление исторической справедливости.