Индия провела успешное испытание баллистической ракеты средней дальности

Индийские военные провели успешное испытание баллистической ракеты средней дальности — варианта межконтинентальной ракеты Agni-5. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на Минобороны страны.

Испытание ракеты проходили на полигоне в штате Одиша на востоке Индии.

«Процедура запуска соответствовала всем боевым и техническим параметрам. Она прошла под эгидой Командования стратегических сил», — говорится в тексте.

Отмечается, что Agni-5 была создана Организацией оборонных исследований и разработок. Ее максимальная дальность полета составляет примерно семь тысяч километров, но Индия планирует увеличить ее до 7,5 тысяч километров. Ракета потенциально способна нести ядерную боеголовку.