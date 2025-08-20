Глава МО Польши заявил, что на территории республики взорвался российский дрон

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что упавший и взорвавшийся в республике объект является якобы российским дроном. Вместе с тем, глава ведомства не привел никаких доказательств, пишет РИА Новости.

Ранее в среду, 20 августа, представитель местной полиции рассказал, что неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши.

Позже окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич уточнил, что упавший и взорвавшийся на территории республики объект является военным дроном.

«Мы в очередной раз имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном», — отметил Косиняк-Камыш.

Министр пообещал, что Варшава предпримет в этой связи дипломатические шаги.