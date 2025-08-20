Названа неожиданная цель уничтоженных под Брянском элитных диверсантов Зеленского

Военный волонтер Роман Алехин считает, что украинская ДРГ, уничтоженная в Брянской области, могла планировать атаку на аэродромы. Об этом пишет aif.ru.

Собеседник издания отметил, что те, кто заходит на приграничные территории России, - это самая элита ВСУ.

Алехин усомнился, что диверсанты заходили только, чтобы, например, подорвать железную дорогу.

По словам эксперта, ДРГ делают попытки пройти вглубь, уйти куда-то в сторону, например, каких-то аэродромов и так далее.

На мосты таких не посылают, это слишком дорого, добавил волонтер.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщали о ликвидации в Брянской области диверсионной группы из кадровых сотрудников украинской Службы специальных операций.

Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что ликвидированные в Брянской области украинские диверсанты планировали совершить подрыв военного эшелона на железнодорожной станции.