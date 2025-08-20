США разрабатывают оружие на случай конфликта с одной страной

Пентагон разрабатывает флот морских беспилотных аппаратов на случай вооруженного конфликта с Китаем. Специалисты столкнулись с рядом проблем, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

© Unsplash

По данным агентства, разработку надводных безэкипажных кораблей ведут компании Saronic и BlackSea Technologies. В дальнейшем дроны планируется использовать для противодействия возможному вторжению НОАК на Тайвань.

Испытания прототипов проводились в Тихом океане у побережья Калифорнии, уточнили журналисты.

В ходе тестирования аппаратов один из них неожиданно остановился и задрейфовал из-за ошибки программного обеспечения.

«Пока сотрудники спасательной службы пытались устранить сбой в программном обеспечении, еще один беспилотный летательный аппарат врезался в правый борт стоявшей на холостом ходу лодки, перемахнул через палубу и рухнул обратно в воду», — отметили эксперты.

Авторы статьи напомнили, что несколько недель назад во время испытаний беспилотный катер неожиданно включил двигатели и перевернул буксировавшее его вспомогательной судно.

Источник агентства уточнил, что в обоих случаях причиной инцидента послужили ошибки в программном обеспечении в сочетании с человеческим фактором.