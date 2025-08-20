Япония задумалась о ядерном оружии из-за Трампа

Шок от заявлений американского президента Дональда Трампа заставляет Японию задуматься о ядерном оружии, поскольку она начала сомневаться в способности США защитить ее в соответствии с договоренностями. Об этом сообщает Reuters.

© Global look

«Трамп настолько непредсказуем, что, возможно, это и является его сильной стороной, но я думаю, что мы всегда должны думать о плане Б», — отметила бывший заместитель министра обороны Японии Руи Мацукава.

По ее словам, этот план должен включать в себя «обретение независимости» от гарантий безопасности со стороны Вашингтона, а затем создание ядерного оружия.

Согласно данным агентства, опросы показывают, что до 75 процентов населения Японии поддерживают этот шаг. Кроме того многие японские законодатели, правительственные чиновники и бывшие высокопоставленные военные указывают, что растет готовность ослабить принятое в 1967 году обязательство Японии не производить и не обладать ядерным оружием.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что японцам необходимо «запечатлеть раскаяние и горькие уроки войны в своем сердце», чтобы страна больше не повторила ошибок в выборе пути.