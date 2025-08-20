Истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. Что об этом известно?

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины в Курской области стали самыми масштабными за три года проведения СВО. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее хакеры взломали базы данных генштаба ВСУ, и согласно полученной информации, потери ВСУ оцениваются в более чем 1,7 млн человек убитых, тяжелораненых и пропавших без вести.

"Наибольшие потери противник понес в ходе провального "контрнаступа" на Запорожье и "курской авантюры". Таким образом, потери ВСУ в Курской области стали самыми колоссальными за все три года", - указал собеседник агентства.

Помимо этого стало известно, что вооружение ВСУ поставляли 43 страны - это весь Евросоюз, а также Албания, Исландия, Македония, Черногория, Норвегия, Косово, США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Грузия, Турция и Израиль.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих, более 7 тыс. единиц военной техники. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.