Подсчитано число поддержавших Украину оружием стран

Более 40 стран с начала специальной военной операции направляли оружие и боеприпасы Украине.

Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которая была взломана российскими хакерами.

Как отмечается, оружие и боеприпасы поставляли страны ЕС, а также, в частности, Черногория, Норвегия, США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Грузия, Турция и Израиль.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не представляет ситуацию, в которой бы его страна покупала американское оружие и отправляла его ВСУ.

Между тем издание Politico сообщало, что частные оружейные компании Словакии продолжают «наживаться» на украинском конфликте, поставляя оружие армии Украины.