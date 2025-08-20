Еще одна европейская страна выразила готовность ввести военных на Украину

Швеция готова участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины путем воздушного патрулирования силами ВМС, рассказал в интервью Sveriges radio премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Накануне президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами Fox News заявил, что Франция, ФРГ и Великобритания намереваются разместить войска на территории Украины. Он добавил, что пока он возглавляет администрацию Соединенных Штатов, американских войск на Украине не будет.

«Мы могли бы участвовать в разных видах воздушного наблюдения. У нас есть также военно-морские возможности, которые могли бы быть актуальными. Мы рассмотрели разные варианты участия», — уточнил Кристерссон.

Глава правительства заметил, что «Украина сама должна быть в состоянии обеспечивать собственную оборону», иметь потенциал, способный сдерживать Россию, если в дальнейшем появится подобная необходимость.

В России сделали заявление о размещении войск ЕС на Украине

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.