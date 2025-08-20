Пентагон столкнулся с трудностями при попытке создать беспилотные лодки

Пентагон пытается создать флот беспилотных лодок военного назначения, однако терпит трудности из-за технических поломок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, США стремятся создать автономный военно-морской флот, который способен передвигаться группами и без командования человеком, чтобы «помешать потенциальному продвижению Китая через Тайваньский пролив». Один подобный катер обходится Вашингтону в несколько миллионов долларов.

При этом Пентагон постоянно сталкивается с техническими поломками автономных лодок. В частности, при тестировании беспилотные судна «неожиданно» переставали работать, врезались в борт другого и даже внезапно ускорялись и переворачивали другие. Помимо технических поломок американское ведомство также столкнулось с другой трудностью. В частности, в подразделении, занимающимся сбором данных беспилотными суднами, уволили главного адмирала. Кроме того Пентагон приостановил контракт почти на 20 миллионов долларов с компанией L3Harris Technologies, которая предоставляет автономное программное обеспечение.