Появились подробности попытки диверсионной операции ВСУ в Черном море

В Минобороны России рассказали подробности попытки диверсионной операции ВСУ в акватории Черного моря в ночь на 20 августа.

© Global look

Стало известно, что ВСУ, используя десантные катера, направились от Одессы в сторону мыса Тарханкут, но расчеты БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" пресекли эту диверсионную операцию: один из катеров был поражен на расстоянии в 72 километра от побережья Крыма расчетом "Ланцета".

Разведку и контроль поражения цели осуществлял расчет разведывательного БПЛА Zala, сообщили в МО.