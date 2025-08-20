Стало известно, сколько зарабатывают США на продаже оружия Украине
Президент США Дональд Трамп сейчас очень бдителен, он не допустит необоснованных расходов. Американских налогоплательщиков успокоил глава Министерства финансов Скотт Бессент. Он раскрыл секрет – сколько Америка зарабатывает на поставках оружия Европе и Украине.
Министра финансов спросили, будут ли американские налогоплательщики финансировать возможную поддержку с воздуха в качестве гарантии безопасности Украины. Бессент пояснил: Вашингтон продает оружие европейцам, которые продают его украинцам - а США берут 10-процентную наценку на оружие. Так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие, заявил министр в эфире Fox News.
Ранее стало известно, что Киев пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов. Деньги Киеву предоставит Европа в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.