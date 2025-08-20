Раскрыто, как украинские диверсанты попали в Брянскую область

Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что украинские диверсанты могли пробраться в Брянскую область малыми группами по двое, передвигаясь ночью. Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

В ФСБ ранее сообщили о задержании украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области. Трое человек были задержаны, еще трое были ликвидированы.

Кнутов предположил, что не все шестеро участников ДРГ одновременно пересекали границу. Также он заявил, что они могли передвигаться ночью.

«В темноте они могли вполне незаметно передвигаться, а днем отлеживаться, чтобы их никто не мог засечь», - подчеркнул эксперт.

ФСБ заявила, что участники ДРГ планировали совершить диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры. У них изъяли шесть американских автоматических штурмовых винтовок с приборами для бесшумной стрельбы, 16 килограммов взрывчатки чешского производства, большое количество гранат и другое оружие.