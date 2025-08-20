Удар по нефтебазе Одессы сорвал контрнаступление ВСУ

Украинская армия замедлится и не сможет в ближайшее время перейти в контрнаступление из-за удара по нефтяному терминалу «Тритон» в порту Измаила в Одесской области. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, что в ночь на 20 августа по терминалу был нанесен удар, после которого начался мощный пожар. Кроме того, сообщалось об атаке на аэродром Гидропорт, который использовался украинской армией для военных целей.

«Потери Украины в результате этого удара очень большие. В результате замедлятся темпы оборонительных действий, а о возможном наступлении никакой речи быть не может в ближайший месяц точно», — заявил Попов.

По словам военного, ВСУ потребуется полностью менять логистику, перестраивать цепочки доставок, экономить топливо. Кроме того, удар по нефтебазе сократит использование украинской армией танков, БТР, самолетов.