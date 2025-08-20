В Эстонии заявили о готовности направить военных на Украину

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности направить одну роту солдат на Украину в рамках «коалиции желающих». Об этом 20 августа сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

© Global look

«По словам премьера, Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках «коалиции желающих», — говорится в материале.

Также Михал подчеркнул, что обсуждение деталей возможной отправки военного контингента на Украину является преждевременным.

Как писала «Парламентская газета», перед встречей главы Белого дома Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Вашингтоне в МИД РФ заявили, что Россия не приемлет размещения военного контингента НАТО на Украине. Появление там военных с участием стран НАТО чревато «неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.