Появилось фото украинского истребителя МиГ-29 с заплатами

Украинский истребитель МиГ-29МУ1 пришглось в прямом смысле слова латать после близкого взрыва зенитной ракеты малой дальности.

Боеприпас был с тепловым наведением, целился он в самую горячую часть самолета, сопло двигателя и, соответственно, большая часть поражающих элементов прилетела в хвостовую часть планера.

Левый киль истребителя просто изрешечен - в нем более двух десятков пробоин. Фрагмент обшивки под рулем направления пришлось заменить целиком - на его месте красуется заплата. Дыры поменьше заполнены пористым материалом, напоминающим монтажную пену.

МиГ-29МУ1 - украинская модификация истребителя с установкой системы спутниковой навигации местного производства и адаптацией для использования украинских ракет "воздух-воздух". В 2009-2021 годах Львовский авиаремонтный завод модернизировал до уровня МУ1 восемь самолетов.