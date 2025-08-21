Российские военные бомбами ФАБ ударили по пунктам дислокации ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам украинских войск на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Черниговской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на российское министерство обороны.

Целями стали пункт временной дислокации и склад с беспилотниками 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Константиновки в ДНР. Также ударам подвергся пункт временной дислокации бойцов 144-й отдельной механизированной бригады украинских войск у села Гремяч в Черниговской области.

По данным ведомства, сначала эти объекты обнаружили российские разведчики. Далее командование приняло решение нанести по ним удары с применением бомб ФАБ-500 и ФАБ-3000. Снаряды были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции.

21 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие практически выбили бойцов ВСУ с позиций в поселке Клебан-Бык под Константиновкой. По его словам, сейчас на данном участке фронта остаются лишь точечные очаги сопротивления.