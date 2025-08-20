В России сделали заявление о размещении войск ЕС на Украине

Российский сенатор Андрей Климов заявил, что размещение иностранных сил на Украине привело бы к эскалации и президент США Дональд Трамп это понимает. Об этом Климов рассказал порталу NEWS.ru.

Трамп 18 августа встретился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. После переговоров Трамп объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта. Трамп добавил, что гарантии безопасности для Украины будут предоставлены несколькими европейскими странами «в координации с США».

Источники Bloomberg сообщили, что гарантии безопасности, предлагаемые Украине в обмен на сделку с Россией, могут включать отправку в страну «сил поддержки», мониторинг и обеспечение воздушного прикрытия. По данным собеседников агентства, лидеры западных стран обсуждали возможность предоставления Киеву гарантий, аналогичных обязательствам стран НАТО по коллективной обороне.

В то же время собеседники Bloomberg подчеркнули, что создать механизм, подобный гарантиям НАТО, будет непросто. Альтернативой этому механизму может стать поддержка со стороны США или реализация ранее согласованных Британией и Францией планов, которые включают отправку европейских сил на Украину. Россия ранее не раз отвергала такие инициативы.

«Я, как и все здравомыслящие люди в нашей стране и за рубежом, очень плохо отношусь к этой идее, потому что она, кроме нового витка напряженности, ничего не даст», - так Климов прокомментировал новости о гарантиях безопасности для Киева.

Сенатор заявил, что по украинским законам на территории страны не может быть иностранных войск, кроме тех, которые находились там на момент распада СССР. Климов добавил, что Трамп не хочет третьей мировой войны, поэтому вряд ли будет активно поддерживать размещение военного контингента на Украине.