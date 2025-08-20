Стало известно, когда Европа подготовит рамочные гарантии для Украины

Страны Европы после переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности Запада для Украины, пишет Euractiv.

В статье речь идет о том, что проект гарантий безопасности призван проложить путь к возможному саммиту с участием Российской Федерации и Украины.

Советники по нацбезопасности участвующих в процессе государств надеются подготовить проект рамочного соглашения в течение следующей недели, поделились подробностями авторы публикации, ссылаясь осведомленные источники.

В материале речь идет о том, что уровень защиты для бывшей советской республики остается преимущественно неясным, а проработка деталей потребует кропотливых переговоров.

18 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского и лидеров государств Европейского союза (ЕС). Ранее он допускал возможность проведения в будущем встречи в трехстороннем формате с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. 15 августа в Анкоридже на Аляске прошел саммит Путина и Трампа.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее проинформировал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. Так, в этом контексте обсуждалась инициатива о необходимости изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева.