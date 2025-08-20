Сальдо заявил о срыве попытки диверсантов ВСУ прорваться к Крыму на катерах
ВС России сорвали в Черном море попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться на катерах к Крымскому полуострову. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, данная попытка была осуществлена в ночь на среду в прилегающей к Херсонской области акватории Черного моря
Там были замечены украинские диверсанты, которые на катерах направлялась в сторону Крыма.
Сальдо отметил, что один из катеров ВСУ был поражен военными РФ.
"В итоге операция ВСУ была сорвана", - заключил губернатор Херсонской области.