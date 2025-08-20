«Нужна помощь»: с какой проблемой столкнулись бойцы в зоне СВО

Офицер-подводник из Санкт-Петербурга Евгений Казмирчук уже больше двух лет помогает бойцам на фронте и тем, кто вернулся из зоны спецоперации с увечьями. Как сообщает РИА Новости, за это время небольшая группа энтузиастов превратилась в полноценный благотворительный фонд.

Военный госпиталь

Казмирчук, окончивший Военно-морской институт радиоэлектроники имени Попова, давно вышел в отставку и занимался бизнесом. В июне 2023 года ему позвонил близкий товарищ, который работал главой одного из военных госпиталей Петербурга.

«Говорит: "Иваныч, нужна помощь! Ребят везут, а у нас не хватает ни расходников, ни вакцин, ни перевязочных материалов». В госпитале также был зал для реабилитации, но требовались капитальный ремонт и оборудование», — рассказал Казмирчук.

Отставной офицер тут же написал в общий чат выпускников Военно-морского института, участники которого сразу же откликнулись на призыв о помощи. За несколько дней они приобрели лекарства и тренажеры для реабилитации. Казмирчук же решил создать волонтерскую группу в одном из мессенджеров и начал обзванивать всех, кого знал. После Евгений освоил Telegram и запустил там канал, где начал публиковать все финансовые отчеты.

В результате летом 2023 года в госпитале оснастили зал лечебной физкультуры, массажный кабинет. В здании появился лифт для колясочников, а операционную переоборудовали.

Помощь фронту

Сам Казмирчук стал убеждаться, что некоторые парни остаются инвалидами из-за недостаточной помощи на передовой — не хватало многого, от перевязочных материалов до эвакуационной техники. Тогда офицер решил заняться поддержкой эвакуационных групп, врачей фронтовых госпиталей, а также доставкой в боевые подразделения качественных аптечек и вакцин.

«Купили "буханку", довели ее до ума, приобрели все необходимое для госпиталя первого эшелона в одном из городов ЛНР. Плюс генераторы, продукты. И вместе с другом Александром Живаевым повезли все это в зону СВО. Часть на той самой "буханке", часть — на микроавтобусе», — рассказал Казмирчук.

По словам предпринимателя, за эти годы он посетил разные участки линии боевых действий — от Белгорода до Запорожья.

Создание фонда

Со временем обращений становилось все больше — они приходили от подразделений, от бойцов и их семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Друг Евгения Михаил Чудовский привел к сотрудничеству профессионального тренера, который на базе Ассоциации ветеранов дзюдо в Гостином Дворе два раза в неделю стал заниматься с бойцами-ампутантами. Дистанционно с ними общался и психолог, который помогал избавиться от посттравматического стрессового расстройства. Однако средств, собираемых через друзей и Telegram, не хватало.

«Некоторые бизнесмены, коммерческие фирмы и даже крупные предприятия предлагали посодействовать. Чтобы взаимодействовать с ними, нужно юридическое лицо. Поняли: пора оформлять благотворительный фонд», — заявил отставной офицер.

Фонд получил название «Помощь госпиталю», но зарегистрировать его было не так и просто: Минюст отклонял заявки под разными предлогами, пока волонтерам не предложили официально оформиться на площадке Общественной палаты России. На днях в Москве прошло открытие — Евгений считает, что с юридическим статусом и поддержкой на высочайшем уровне все должно пойти более гладко.